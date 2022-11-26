عين على الحكم | هل توجب إعادة ركلة جزاء السعودية أمام بولندا؟

شوط أول مثير بين السعودية وبولندا

انتهى الشوط الأول من مواجهة بولندا والسعودية بتقدم زملاء روبرت ليفاندوفسكي بهدف دون رد سجله بيتور زيلينسكي بعد تمريرة حاسمة من الأول.

الشوط شهد احتساب ركلة جزاء لصالح صالح الشهري، تقدم سالم الدوسري وسددها لكن فويتشيك تشيزني تصدى لها ومن ثم عاد وتصدى لمتابعة محمد البريك ليُحافظ لمنتخب بلاده على تقدمه حتى نهاية الفترة الأولى.

الإعادات التلفزية والصور أظهرت وجود خطأ ارتكبه حارس المرمى عند تسديد ركلة الجزاء، حيث كان متقدمًا على خط المرمى وهو ما كان يستوجب إعادة اللقطة حسب القانون.

برأيك، هل أخطأ الحكم وكان يجب عليه مراجعة تقنية الفيديو وإعادة ركلة الجزاء؟

أنت الحكم 👀



هل كان يجب إعادة ركلة جزاء سالم الدوسري بسبب تقدم حارس بولندا؟ 🤔#المونديال_مع_جول | #FIFAWorldCup | #السعودية_بولنداpic.twitter.com/FzOZTRDQ5y — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) November 26, 2022

المنتخب السعودي قدم شوطًا أول جيدًا للغاية وقد لعب تشيزني دورًا مهمًا في خروج بولندا متقدمة بهدف، حيث تصدى لتسديدة ممتازة من محمد كنو بجانب ركلة جزاء الدوسري ومتابعة البريك.

الأخضر كان قد هزم الأرجنتين في الجولة الأولى 2-1 بعدما غادر اللاعبون الملعب عقب الشوط الأول متأخرين بهدف ليونيل ميسي.