الأخبار المباريات
كأس العالم

عين على الحكم | هل توجب إعادة ركلة جزاء السعودية أمام بولندا؟

تامر أبو سيدو
4:07 م غرينتش+2 26‏/11‏/2022
Szczesny Poland Saudi Arabia World Cup
شوط أول مثير بين السعودية وبولندا

انتهى الشوط الأول من مواجهة بولندا والسعودية بتقدم زملاء روبرت ليفاندوفسكي بهدف دون رد سجله بيتور زيلينسكي بعد تمريرة حاسمة من الأول.

الشوط شهد احتساب ركلة جزاء لصالح صالح الشهري، تقدم سالم الدوسري وسددها لكن فويتشيك تشيزني تصدى لها ومن ثم عاد وتصدى لمتابعة محمد البريك ليُحافظ لمنتخب بلاده على تقدمه حتى نهاية الفترة الأولى.

الإعادات التلفزية والصور أظهرت وجود خطأ ارتكبه حارس المرمى عند تسديد ركلة الجزاء، حيث كان متقدمًا على خط المرمى وهو ما كان يستوجب إعادة اللقطة حسب القانون.

برأيك، هل أخطأ الحكم وكان يجب عليه مراجعة تقنية الفيديو وإعادة ركلة الجزاء؟

المنتخب السعودي قدم شوطًا أول جيدًا للغاية وقد لعب تشيزني دورًا مهمًا في خروج بولندا متقدمة بهدف، حيث تصدى لتسديدة ممتازة من محمد كنو بجانب ركلة جزاء الدوسري ومتابعة البريك.

الأخضر كان قد هزم الأرجنتين في الجولة الأولى 2-1 بعدما غادر اللاعبون الملعب عقب الشوط الأول متأخرين بهدف ليونيل ميسي.

اختيارات المحررين

اتصل بنا
شروط الخدمة
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة © 2022 Goal (مصر):. المعلومات الواردة في Goal (مصر) يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal (مصر)