عين على الحكم | هل تعرض بورتو للظلم أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا؟

شهدت مباراة بورتو وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا العديد من اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل..

شهدت مباراة بورتو وبرشلونة في قمة الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "دو دراجاو" في البرتغال وانتهت بفوز "البلوجرانا" بهدف نظيف، العديد من الحالات التحكيمية الجدلية.

ويبدو أن التحكيم الإنجليزي أصبح دائمًا في مرمى النيران، بعدما أدار طاقم تحكيم إنجليزي بقيادة الدولي أنتوني تايلور المواجهة، وعاونه ستيوارت أتويل على تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".

لاعبو بورتو احتجوا على تايلور في أكثر من لقطة خلال اللقاء، من بينها 3 حالات تحكيمية أثارت بعض الجدل.

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الحكم الإنجليزي احتسب ركلة جزاء لصالح بورتو في الدقيقة 78، بعدما لمس البرتغالي جواو كانسيلو مدافع برشلونة الكرة بيده داخل منطقة جزاء فريقه.

لكن ومع مراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو، تبين أن ستيفن أوستاكيو لاعب بورتو لمس الكرة أولًا بالجزء العلوي من ذراعه للسيطرة عليها وتوجيهها نحو منطقة الجزاء.

تايلور تراجع عن احتساب ركلة الجزاء، ليحتج لاعبو بورتو بشدة، لكن الخطأ على أوستاكيو كان واضحًا.

الحالة الثانية كانت عدم احتساب هدف لصالح الإيراني مهدي طارمي، والذي كان سيمنح بورتو التعادل في الدقيقة 88 من زمن الشوط الثاني.

النجم الإيراني تلقى تمريرة رائعة، ليسدد الكرة بضربة مقصية في شباك مارك أندريه تير شتيجن، لكن تقنية التسلل النصف آلية ألغت الهدف، بداعي وجود طارمي في موقف تسلل واضح للغاية.

اللقطة الثالثة كانت مطالبة لاعبي بورتو بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 20 من زمن المباراة، بعد تدخل جول كوندي على مهدي طارمي، إلا أن الحكم وغرفة "فار" لم يمنحا ركلة جزاء لأصحاب الأرض.

ويبدو أن تايلور وغرفة حكم الفيديو رأوا أن مسك كوندي للمهاجم الإيراني لم يكن مؤثرًا حيث لم يعطله من الوصول إلى الكرة ومحاولة لعبها، وبالتالي لم يحتسب ركلة جزاء.