عين على الحكم | ورط العمري النصر .. هل استحق الهلال ركلة الجزاء في ديربي الرياض؟

هل ظُلم النصر باحتساب ركلة جزاء ضده أمام الهلال؟

shahid

انتهى الشوط الأول في مباراة الهلال والنصر بتقديم الزعيم بهدف دون رد، أحرزه النجم النيجيري أوديون إيجالو عن طريق ركلة جزاء، سددها على يسار نواف العقيدي حارس العالمي.

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واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمصلحة نادي الهلال بالدقيقة 39 من عمر المباراة، بعدما لعب إيجالو الكرة وارتطمت في يد عبد الإله العمري داخل منطقة الجزاء.

ويرى البعض أن الهلال لا يستحق الحصول على ركلة جزاء، لأن الكرة اصطدمت في يد العمري بطريقة عفوية وغير مقصودة.

والآخرون يرون أن العمري قام بتكبير حجم جسده باستخدام اليد، وهو ما ينص على ضرورة احتساب ركلة جزاء لمصلحة نادي الهلال.

ويواجه الهلال نظيره النصر بالجولة 25 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين السعودي، في مباراة تحظى بمتابعة عالمية.

Shahid