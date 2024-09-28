عين على الحكم.. هدف مشكوك في صحته لأوساسونا يقتل برشلونة في الشوط الأول!

شهدت مباراة برشلونة، وأساسونا، في الدوري الإسباني إثارة للجدل، بعد تسجيل أصحاب الأرض الهدف الثاني، في شباك الفريق الكتالوني.

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ويحل برشلونة، ضيفًا على أوساسونا، على ملعب آل سادرا، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

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وبعد مرور حوالي نصف ساعة من الشوط الأول، جاءت تمريرة من منتصف الملعب إلى بريان سرقسطة، الذي وضع الكرة في شباك برشلونة، وسط اعتراضات ومطالبات من لاعبي الفريق الكتالوني، باحتساب خطأ من بداية اللعبة.

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وبعد العودة إلى الكاميرات، تلاحظ أن لاعب أوساسونا، لعب الكرة قبل أن يرتكب الخطأ ويرتطم بباو فيكتور لاعب برشلونة، مما دفع الحكم إلى مواصلة اللعب واحتساب صحة الهدف.

جدير بالذكر أن برشلونة، قد تمكن من تحقيق العلامة الكاملة، في المباريات السبع السابقة، ومع تقدم أوساسونا بثلاثة أهداف لهدف، قبل نهاية المباراة، يبدو ان قطار الفريق الكتالوني سيتعطل في مباراة الليلة.