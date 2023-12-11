عين على الحكم | اشتباكات لفظية واعتراضات حادة .. هدف الهلال يشعل مواجهة التعاون ضد التحكيم

التحكيم في السعودية جدله لا نهاية له الموسم الجاري..

اشتعلت مواجهة الهلال والتعاون المقامة حاليًا في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، على خلفية إحراز الزعيم هدف اللقاء الأول.

اللقاء يقام على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع أحرز ميشايل ديلجادو هدف الزعيم، بعدما أُرسلت عرضية من ضربة ركنية، نجح حارس السكري مايلسون خلالها في تشتيت الكرة، لكنها وصلت للاعب الهلال الصربي أليكساندر ميتروفيتش، ليتألق الحارس من جديد إلا أن الكرة ارتدت منه لتجد متابعة ميشايل لها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعقب إعلان الحكم الأرجنتيني أندريس ميرلوس تقدم الهلال، اشتعل غضب لاعبي السكري، الذين تجمعوا حوله، موضحين أنه أثناء تشتيت مايلسون للكرة في المرة الأولى احتك به المدافع خاليدو كوليبالي وأفقده توازنه وهو ما أثر على تشتيته لتسديدة ميتروفيتش بدلًا من الإمساك بالكرة بثبات، لكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو أكد الحكم شرعية الهدف.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل بعد نهاية الشوط، نزل الجهاز الفني للتعاون بقيادة البرازيلي بيريكليس شاموسكا لأرض الملعب، موجهًا عبارات غاضبة تجاه الحكم، قبل أن يغادر الملعب مستمرًا في تفريغ غضبه.

لكن الخبير التحكيمي لصحيفة "الرياضية" محمد كمال ريشة دحض اعتراضات التعاونيين، مؤكدة صحة الهدف وعدم وجود أي احتكاك غير شرعي مع الحارس.