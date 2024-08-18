عين على الحكم.. تشيلسي يطالب بـ3 ركلات جزاء.. وحساب البريميرليج يفسر!

في ليلة فوز السيتي..

شهدت مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، التي أقيمت اليوم الأحد، العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل. وفاز السيتيزنز بثنائية نظيفة في عقر دار خصمه، ملعب ستامفورد بريدج، ضمن الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز.

ففي الوقت بدل الضائع للشوط الأول، طالب لاعبو تشيلسي بالحصول على ركلتي جزاء، الأولى بعد التحام إنزو فرنانديز مع روبن دياز، والثانية عندما سقط نكونكو في المنطقة بعد التحام مع ريكو لويس، لكن الحكم أمر باستمرار اللعب في الحالتين.

وفي الشوط الثاني، لحق مالو جوستو بإحدى الكرات، قبل تجاوز خط الملعب، وحاول إعادتها لداخل منطقة الجزاء، إلا أنها ارتطمت بلاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش.

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طالب لاعبو تشيلسي بالحصول على ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد، وقرر الحكم إيقاف اللعب من أجل مراجعة اللعبة في غرفة تقنية الفيديو، وأظهرت الإعادة التلفزيونية وجود لمسة يد بالفعل.

ورغم ذلك، لم يحتسب الحكم ركلة جزاء، قبل أن يفسر الحساب الرسمي الخاص بحالات البريميرليج التحكيمية على منصة إكس القرار، معتبرًا أن عدم احتساب ركلة الجزاء جاء بسبب قرب المسافة بين اللاعب والكرة.