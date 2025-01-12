عين على الحكم | شبح فينيسيوس يسقط كاسادو.. ومبابي ضحية "بلا خطأ"!

ماذا حدث؟

شهدت مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، مساء اليوم الأحد، حالة تحكيمية مثيرة للجدل.

وعلى ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية، نجح ريال مدريد في التقدم بهدف مبكر عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة الخامسة.

وفي ظل ضغط لاعبي برشلونة لمحاولة هز شباك الحارس تيبو كورتوا، قطع فينيسيوس جونيور كرة في منتصف الملعب بعد الضغط على لاعب وسط برشلونة مارك كاسادو، قبل أن يمرر إلى مبابي، الذي استغل الفرصة بالشكل الأمثل وسجل.

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أظهرت الإعادة سقوط كاسادو لحظة ضغط فينيسيوس عليه في منتصف الملعب، بينما نجح النجم البرازيلي في الوصول للكرة دون ارتكاب مخالفة.

بعد الهدف، سقط مبابي على الأرض بعد التحام مع أحد لاعبي برشلونة، لكن الحكم لم يحتسب أي مخالفة، بينما عانى مبابي من الآلام وخرج لتلقي العلاج (مرتين).

وفي الدقيقة 34، حاول جافي استلام كرة داخل منطقة الجزاء، لكنه سقط على الأرض بعدما تلقى ضربة من قدم لاعب ريال مدريد إدواردو كامافينجا في فخذه.

لم يحتسب الحكم خيسوس خيل مانزانو أي مخالفة، قبل أن تستدعيه غرفة تقنية الفيديو، ليقرر احتساب ركلة جزاء بعد مشاهدة اللعبة (نجح ليفاندوفسكي في تسجيلها).

وفي الدقيقة 56، حاول مبابي مراوغة الحارس شتشيسني خارج منطقة الجزاء، لكنه سقط أرضًا، دون أن يحتسب الحكم أي مخالفة، لكنه عاد وشاهد اللعبة بعد استدعائه من غرفة الفيديو، ليقرر احتساب ركلة حرة ويطرد حارس البارسا.