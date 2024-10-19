فيديو | عين على الحكم .. لهذا السبب استحق كريم بنزيما إلغاء هدفه في القادسية!

هل استحق هدف بنزيما الإلغاء؟

رفض الحكم الروسي سيرجي كاراسيف احتساب هدفًا للنجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب الاتحاد، في مرمى نادي القادسية، ليتساءل الجماهير لماذا تم الإلغاء؟

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وكان بنزيما قد سجل الهدف الأول في المباراة، قبل أن يتعادل بيير إيميريك أوباميانج للقادسية، ولكن سجل الفرنسي موسى ديابي الهدف الثاني للعميد، وأضاف الثالث ماريو ميتاي للنمور.

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وقبل هدف ديابي، سجل كريم بنزيما هدفًا بالدقيقة 47 من عمر المباراة، بعد خطأ من جانب حارس القادسية، ليدخل الثنائي في التحام هوائي يفوز به قائد الاتحاد ويضع الكرة في المرمى.

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ولكن كاراسيف رفض احتساب الهدف بعد العودة إلى تقنية VAR، ليتبين أن تدخل بنزيما على الحارس به خطأ، بعدما منعه من القفز عاليًا والإمساك بالكرة.

وحقق الاتحاد الفوز على القادسية بثلاثية مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة، بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.