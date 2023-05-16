عين على الحكم | كارثة تحكيمية؟ .. هدف مصعب الجوير للهلال أمام الاتحاد يثير الجدل

الاتحاد تقدم بهدفين، لكن مصعب الجوير قلص الفارق، فهل هدفه مستحق للهلال؟

بالطبع هي مقدمة اعتاد عليها جمهور دوري روشن السعودي، في ظل الجدل التحكيمي الكبير في الموسم الجاري، لكن هذه المرة القرار صعب للغاية بشأن واقعة هدف الهلال في كلاسيكو الاتحاد.

الزعيم يستضيف العميد حاليًا، ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن، في لقاء انتهى شوطه الأول بتقدم الضيوف بثنائية نظيفة.

العميد تقدم بهدفيه في أول نصف ساعة من المباراة، لكن مصعب الجوير أنقذ الأزرق بهدف قبل نهاية الشوط إلا أنه سبب جدلًا كبيرًا.

حكم اللقاء احتاج للرجوع لتقنية الفيديو للتأكد من صحة الهدف، ووفقًا للقناة الناقلة "SSC" وخبيرها التحكيمي فهد المرداسي فإن الكرة تخطت بكامل هيئتها خط المرمى وقرار الحكم صحيح.

جدير بالذكر أن الهلال يدخل هذه المباراة محتلًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، فيما يتصدر الاتحاد بـ62 نقطة.