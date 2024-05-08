عين على الحكم | صفعة باليدين تحرم ريال مدريد من هدف .. وكيميش يورط بايرن ميونخ في آخر

شاهد اللقطة المثيرة للجدل

حرم المدافع ناتشو فرنانديز فريقه ريال مدريد من هدف محقق خلال مباراة بايرن ميونخ، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بسبب تهوره الغريب.

وتقدم بايرن ميونخ بالهدف الأول في مباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال، عن طريق الظهير الأيسر ألفونسو ديفيز في الدقيقة 68 من زمن المباراة، ليرجح كفة فريقه.

وأطلق فيديريكو فالفيردي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت في دفاع بايرن ميونخ، في الدقيقة 72 من عمر المباراة، لتسكن شباك بايرن ميونخ ولكن الحكم رفض احتسابه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعاد الحكم البولندي شيمون مارتشينياك إلى تقنية حكم الفيديو "VAR"، ليتأكد من عدم صحة الهدف، بعدما قام ناتشو بصفع أحد لاعبي بايرن ميونخ أثناء تسديد فالفيردي كرة الهدف، ليقرر إلغاءه.

وتعادل البديل خوسيلو بهدف لريال مدريد في الدقيقة 88 من عمر المباراة، بعد تسديدة أطلقها فينيسيوس جونيور ارتدت من يد حارس المرمى مانويل نوير لتعود إلى خوسيلو الذي وضعها في المرمى.

وورط المدافع جوشوا كيميش فريقه بايرن ميونخ في هدف آخر لصالح نادي ريال مدريد في الدقيقة 90+1، بعدما قام بتغطية التسلل، ليتأكد حكم المباراة من صحته بعدما ألغاه في البداية، ليُعلن تقدم الريال بهدفين مقابل هدف.