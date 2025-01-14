عين على الحكم | المشكلة بشعر كوكوريلا! .. واقعة غريبة في مواجهة تشيلسي وبورنموث وصاحبها يفلت من الطرد

شعر النجم الإسباني أصبح محل جدل!

شهدت مواجهة تشيلسي أمام بورتموث واقعة غريبة؛ بطلها الحكم روبرت جونز، والثنائي مارك كوكوريلا وديفيد بروكس، على استاد ستامفورد بريدج.

المباراة حسمها التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، بعدما سجل رييس جيمس الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة 5+90، ضمن الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبينما كانت تشير المباراة للدقيقة 52، وأثناء محاولة القيام بهجمة مرتدة سريعة، قام جناح بورنموث ديفيد بروكس بحسب مارك كوكوريلا؛ ظهير البلوز، من شعره فجأة، لتعطيل عودته.

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حكام الفيديو طلبوا من الحكم روبرت جونز القدوم لمراجعة الحالة لاحتمالية وجود حالة طرد بها، لكنه قرر اعتبار سلوك بروكس عملًا متهورًا وليس سلوكًا عنيفًا، واكتفى بإشهار الكارت الأصفر في وجهه.

تلك الواقعة أعادت للأذهان ما حدث في الرابع من ديسمبر 2024، وتحديدًا خلال مواجهة ساوثهامتون أمام تشيلسي، ضمن الجولة الـ14 في الدوري الإنجليزي الممتاز..

وقتها قام جاك ستيفنز بسحب كوكوريلا أيضًا من شعره في الدقيقة 38، لكن الفارق أن الحكم توني هارينجتون قرر وقتها إشهار الكارت الأحمر المباشر في وجهه.

ويبدو أن شعر النجم الإسباني سيكون محل الكثير من الجدل والمقارنات بين الحالات في الفترة المقبلة في ظل اختلاف القرارات بين واقعة والأخرى!