عين على الحكم | تصرف ساديو ماني أثار الشك بـ"تمثيله" .. ضربة جزاء "ملغاه" للنصر أمام الغرافة تقيم ثورة ضد التحكيم الآسيوي

احتسبها حكم الساحة وحذره حكم الفيديو من قراره .. فهل ظُلم النصر؟

"الله يرحمنا من التحكيم الآسيوي" .. هذه هي العبارة التي تتردد حاليًا على ألسنة جماهير النصر السعودي، بداعي أن الحكم الأسترالي شون إيفانز؛ الذي يدير مواجهة العالمي أمام الغرافة، تراجع عن احتساب ضربة جزاء "صحيحة" - من وجهة نظرهم - لصالح فريقهم خلال الشوط الأول.

العالمي يحل حاليًا ضيفًا على الفريق القطري على استاد البيت، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وشهدت الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، إطلاق حكم الساحة الأسترالي صافرته "دون أي تردد" معلنًا احتساب ضربة جزاء لصالح العالمي، حتى تهيأ البرتغالي كريستيانو رونالدو لتنفيذها.

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لكن هنا تدخل حكم تقنية الفيديو السنغافوري محمد تقي، وطالب شون إيفانز بالقدوم لمراجعة الحالة بنفسه في ظل الشك حول صحتها.

الجزائية في الأساس احتسبت بعد تدخل من لاعب الغرافة ماتياس ناني على السنغالي ساديو ماني على الجهة اليسرى من منطقة الـ18، ليسقط الأخير على الفور سقوطًا لم يدع أي مجال للشك في قلب حكم الساحة، الذي أطلق صافرته على الفور.

لكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو رأى الحكم أن ماني ادعى السقوط دون أن يلمسه لاعب الغرافة، ليتراجع عن قراره.

الغريب في الأمر أن ساديو ماني اكتفى برسم ابتسامة عريضة على وجهه دون أي اعتراض، وكأنه كان متأكدًا من عدم ارتكاب منافسه أي خطأ ضده!

لكن النصراويون عبر منصة "إكس" أقاموا حملة ضد التحكيم الآسيوي، إذ جاءت التعليقات على غرار: "ضربة جزاء صحيحة 100% أشوفها من الخرج، حسبي الله عليه حكم رزفنا"، "علامة استفهام للاتحاد الآسيوي على هذا الحكم!".