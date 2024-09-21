عين على الحكم | "شاهد مشافش حاجة" كان يدمر ريال مدريد أمام إسبانيول.. وهدية مجانية لمبابي!

ماذا حدث؟

شهدت مواجهة ريال مدريد وإسبانيول العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، والتي حسمها النادي الملكي بنتيجة 4-1 على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وكانت أبرز اللقطات الجدلية في الدقيقة 40، حينما تلقى ظهير الميرنجي فران جارسيا ضربة قوية في وجهه داخل منطقة جزاء إسبانيول.

الحالة بدأت حينما قطع المدافع لياندرو كابريرا الكرة من جارسيا، داخل منطقة جزاء إسبانيول، وبينما كان يحاول تشتيتها رفع يده لأعلى لترتطم بوجه لاعب ريال مدريد الذي سقط أرضًا.

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لم يحتسب الحكم خوسيه لويس مونتيرو أي مخالفة، وأمر باستكمال اللعب، علمًا بأن النتيجة كانت 0-0 في ذلك الوقت.

خلال الشوط الثاني، تأخر ريال مدريد بهدف عن طريق تيبو كورتوا بالخطأ في شباكه بالدقيقة 54، قبل أن يرد الميرنجي بثلاثية عن طريق داني كارباخال ورودريجو وفينيسيوس جونيور في الدقائق 58 و75 و78.

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وفي الدقيقة 88، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح إندريك، بعدما تعرض للشد من مدافع إسبانيول على حدود منطقة الجزاء، وهو القرار الذي شكك فيه كثيرون (حول أن المخالفة من خارج المنطقة)، لكن غرفة تقنية الفيديو أكدت صحة ركلة الجزاء، ليسجل كيليان مبابي الهدف الرابع في الدقيقة 90.