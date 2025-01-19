عين على الحكم | رودريجو ينقذ ريال مدريد.. والفار يحرم مبابي من الهاتريك

ماذا حدث؟

نجح النجم الفرنسي كيليان مبابي في إعادة ريال مدريد إلى التعادل خلال مواجهة لاس بالماس اليوم الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو في الدوري الإسباني.

وكان بالماس متقدمًا بهدف نظيف في الدقيقة الأولى عن طريق فابيو سيلفا، قبل أن يعود الميرنجي للتعادل في الدقيقة 18.

ويرجع الفضل في تعادل الملكي إلى نجم الفريق رودريجو، الذي تمكن من الحصول على ركلة جزاء بعد عرقلته من ساندرو راميريز لاعب وسط بالماس.

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وارتكب راميريز الخطأ، بينما كان يحاول قطع الكرة من رودريجو داخل المنطقة، لينجح النجم البرازيلي في إبعاد الكرة قبل أن يتعرض للعرقلة.

لم يعترض لاعبو بالماس على المخالفة، كما لم يتم استدعاء الحكم من غرفة الفيديو، نظرًا لوضوح المخالفة، قبل أن يهز مبابي الشباك بثقة كبيرة.

وعقب التعادل، تسيد ريال مدريد المباراة، ونجح في تسجيل هدفين عن طريق براهيم دياز ومبابي، ما يقربه من الفوز الذي يضعه في صدارة الليجا، مستفيدًا من تعثر أتلتيكو مدريد وبرشلونة أمس السبت.

وقبل صافرة نهاية الشوط الأول، تمكن مبابي من تسجيل الهدف الثالث له والرابع لريال مدريد، لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي وجود تسلل على نجم الميرنجي.

وفي الدقيقة 64، تلقى بينيتو راميريز لاعب لاس بالماس البطاقة الحمراء، بعد تدخل عنيف على لوكاس فاسكيز، حيث عاد الحكم إلى مشاهدة اللقطة عبر تقنية الفيديو قبل اتخاذ قراره النهائي.

وقبل نهاية المباراة، سجل ريال مدريد هدفين عن طريق جود بيلينجهام وفيدي فالفيردي، لكنه جرى إلغاؤهما (عبر تقنية الفيديو) بسبب وجود تسلل.