عين على الحكم | هل تعرضت قطر للظلم؟ ركلة جزاء إيران تُثير الجدل بنصف نهائي كأس آسيا!

شاهد اللقطة المثيرة للجدل في مباراة قطر وإيران

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أثار الحكم الكويتي أحمد العلي الجدل، في مباراة قطر وإيران بنصف نهائي كأس أمم آسيا 2023، وذلك بعدما احتسب ركلة جزاء للمنتخب الإيراني.

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وكانت النتيجة تُشير إلى تقدم المنتخب القطري بهدفين مقابل هدف واحد، وبعدما أطلق لاعب إيران تسديدة بالدقيقة 49 من زمن المباراة، ارتطمت في يد أحمد فتحي لاعب وسط العنابي.

وعاد الحكم إلى تقنية حكم الفيديو "VAR"، ووجد أحمد فتحي وضع يده أمام وجهه من أجل حمايته من تسديدة لاعب إيران، لترتطم الكرة في يده، ويُقرر العلي احتساب ركلة جزاء لإيران.

ونجح علي رضا جهانبخش لاعب المنتخب الإيراني، في ترجمة ركلة الجزاء إلى هدف، بعدما سدد الكرة على يسار مشعل برشم، التي أسكنت الشباك.

ويبحث منتخبي قطر وإيران عن البطاقة الثانية في نهائي كأس آسيا 2023، بعدما تأهل منتخب الأردن بالفوز على كوريا الجنوبية بهدفين دون رد.

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