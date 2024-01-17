عين على الحكم | خطأ غريب للغاية ..هدف قطر في طاجيكستان يُثير الجدل

شاهد اللعبة المثيرة للجدل في لقاء قطر وطاجيكستان

أثار الحكم الياباني هيرويوكي كيمورا الجدل، خلال مباراة قطر وطاجيكستان، بسبب الهدف الذي سجله النجم أكرم عفيف في الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بين قطر وطاجيكستان بهدف دون رد، أحرزه النجم أكرم عفيف بالدقيقة 17 من زمن المباراة، بعد انفراد بحارس المرمى، ليضعها في الشباك.

الهدف الذي أحرزه عفيف، سبقه واقعة مثيرة للجدل، بعدما قام الحكم كيمورا باعتراض طريق لاعب نادي طاجيكستان في منتصف الملعب، ليحصل عليها لاعب قطر، الذي استثمرها بتمريرة إلى عفيف صاحب الهدف.

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واعترض لاعبو طاجيكستان على الحكم، بسبب تدخله غير المباشر في الكرة، واعتراض طريق زميلهم، مما استغله لاعبو قطر ليحرزوا هدفًا.

ويحتاج قطر لتحقيق الانتصار، من أجل حسم التأهل إلى دور الـ16 وصدارة المجموعة الأولى، بكأس آسيا 2023، خاصة بعدما تعادل منتخب لبنان سلبيًا مع نظيره الصين.