عين على الحكم | خبير تحكيمي يحسمها .. هل استحق الاتحاد ضربة الجزاء المحتسبة أمام الشباب؟

ضربة جزاء احتسبها الحكم الصربي إثر عرقلة رومارينيو، فهل وفق في قراره؟

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كما هي العادة في دوري روشن السعودي، صاحب مواجهة الاتحاد والشباب، المقامة حاليًا، جدلًا تحكيميًا كبيرًا، إثر احتساب ضربة جزاء لصالح العميد.

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العميد يستضيف الليوث حاليًا، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن.

وشهدت الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول، احتساب حكم المباراة الصربي سردجان يوفانوفيتش، ضربة جزاء لصالح لاعب العميد البرازيلي رومارينيو دا سيلفا، إثر عرقلته من قبل لاعب الخصم إياجو سانتوس، وسط اعترضات من لاعبي الفريق العاصمي.

ووفقًا لقاسم شعبان؛ المحلل التحكيمي لصحيفة "الرياضية" فإن احتساب الحكم الصربي للجزائية قرار غير موفق، بداعي أن ما حدث احتكاك طبيعي ومنافسة كروية.

جدير بالذكر أن الاتحاد سجل هدفه الأول في المباراة من هذه الجزائية، إذ سددها المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله بنجاح.

Shahid