Aleksandar Mitrovic Al-Hilal 2023-24Getty Images
أحمد رفعت

عين على الحكم | أليكساندر ميتروفيتش لا يقبل أن يلمسه أحد داخل منطقة الجزاء فحرم الهلال من فرصة للتهديف!

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هل استحق الهلال ركلة جزاء أمام الرائد؟

رفض حكم مباراة الهلال ضد الرائد، احتساب ركلة جزاء للنجم الصربي أليسكاندر ميتروفيتش مهاجم الزعيم، خلال الشوط الأول من المباراة.

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وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة المقامة بينهما بالجولة 13 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وشهدت الدقيقة 29 من زمن المباراة، سقوط ميتروفيتش داخل منطقة جزاء الرائد، مُطالبًا الحصول على ركلة جزاء، بعد احتكاك مع مدافع المنافس.

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وظهرت في الإعادة عدم وجود عرقلة تستدعي احتساب ركلة جزاء، إذ لم يقم حكم الـ"VAR" باستدعاء حكم الساحة، من أجل مراجعة اللعبة.

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وحرم ميتروفيتش الهلال من فرصة حقيقية للتهديف، حيث كان تركيزه على الحصول على ركلة جزاء، دون التركيز على تسجيل هدف بعدما نجح في المرور من مدافع الرائد.

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