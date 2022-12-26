عين على الحكم | أحرز منها هدفه الثاني .. هل استحق الهلال ضربة جزاء في الديربي أمام النصر؟

زهيرة عادل
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دوري روشن السعوديالنصرالهلال

اعتراضات كبيرة من لاعبي النصر في ديربي الرياض

شهد ديربي الرياض المقام حاليًا بين الهلال والنصر لقطة جدلية، باحتساب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح الزعيم في الدقيقة 60.

الزعيم يحل حاليًا ضيفًا على العالمي، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

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مع مرور أول ساعة من المباراة، كان التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مسيطرًا، قبل أن يشير الحكم بوجود ضربة جزاء لصالح الضيوف.

الجزائية احتسبها الحكم بداعي عرقلة سلطان الغنام لناصر الدوسري داخل منطقة الجزاء، وتأكد من اللقطة بعد الرجوع لتقنية الفيديو، ليسجل سالم الدوسري الهدف الثاني للهلال.

لكن يبدو من إعادة اللقطة أن الدوسري تعمد السقوط، لخداع الحكم، لكن ننتظر تأكيدات خبراء التحكيم في الاستديوهات التحليلية عقب المباراة، ليتضح مدى صحة قرار الحكم من عدمه أكثر.

يذكر أن الهلال يدخل هذه المباراة في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 20 نقطة، فيما يحل النصر في المركز الأول بـ22 نقطة.

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