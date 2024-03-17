عين على الحكم | ازدواجية المعايير تضرب مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة!

لحظة مثيرة للجدل في مواجهة الليجا!

شهدت مواجهة الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة لقطة مثيرة للجدل في الدقيقة الـ 15 من عمر الشوط الأول.

سقط اللاعب جول كوندي داخل منطقة جزاء أتلتيكو مدريد بعد تدخل من دفاع أصحاب الأرض، لكن الحكم رفض احتساب أي شيء.

الكرة حملت بعض الشك، لكن الغريب أن الحكم خوسيه سانشيز قام باحتساب خطأ بعدها بدقائق لأتلتيكو مدريد بنفس الطريقة التي سقط فيها كوندي.

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القرارات المثيرة للجدل استمرت لاحقًا، عندما تلقى كوندي بطاقة صفراء على خطأ يشبه تمامًا كرة أخرى لم تشهر فيها أي بطاقة في وجه لاعب أتلتيكو مدريد.

لاحقًا وفي نهاية الشوط الأول تلقى تشافي هيرنانديز بطاقة صفراء على الاعتراض على قرارات الحكم، وبسبب خطأ آخر تم احتسابه على إلكاي جوندوجان اعترض من جديد وتم طرده.

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وفي اللحظة الأخيرة من الوقت الأصلي بالشوط الأول عرقل جول كوندي اللعب وكان يستحق بطاقة صفراء ثانية وطرد، لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.