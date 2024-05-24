"عين وأصابتهم" .. نجم النصر السابق يُطالب بقراءة القرآن على كريستيانو رونالدو وزملائه!

رونالدو غاب عن التهديف في آخر جولتين بدوري روشن

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فسر هاشم سرور أحد نجوم نادي النصر السابقين، تراجع مستوى لاعبي العالمي وإهدارهم الفرص المحققة للتهديف، خاصة في مباراة الفريق الأخيرة ضد النصر، بأنهم أصيبوا بـ"العين".

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وتعادل النصر بصعوبة أمام الرياض بهدفين لمثلهما، في المواجهة التي أقيمت بالجولة 33 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، باللقاء الذي شهد إهدار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لفرص سهلة للغاية.

ونشر سرور عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، تغريدة يُطالب فيها بضرورة جلب من يقرأ القرآن على رونالدو وزملائه.

وجاء نص تغريدة هاشم سرور كالآتي: "بخبرتي التي عاشت معي في الملاعب سنين ما يحصل لرونالدو وللاعبين أمر غير طبيعي، وعلى المخلصين في النصر الإسراع بجلب من يقرأ القرآن عن (العين) التي أصابتهم".

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واختتم نجم العالمي السابق تغريدته قائلًا: "ربنا النصر يخسر الكأس ويستمر صيام رونالدو عن التهديف والله أعلم".

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