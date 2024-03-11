عين على الحكم | هدف السنتيمتر وركلتا جزاء .. هل تعرض النصر للظلم أمام العين في الشوط الأول؟

لقطات تحكيمية مثيرة للجدل في مباراة النصر والعين..

اختيار العماني أحمد الكاس، حكمًا لقمة النصر السعودي والعين الإماراتي، مساء اليوم الإثنين، أثار جدلًا واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبين جماهير الفريقين الكبيرين.

النصر يستضيف العين "حاليًا"، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024، بعد أن خسر ذهابًا (0-1).

وفي الدقيقة 28.. سجل النجم المغربي سفيان رحيمي، جناح نادي العين، هدف التقدم لفريقه، على ملعب "الأول بارك"، بعد انطلاقة أكثر من رائعة، من الجناح الأيسر.

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الكاس ومساعده قاما بإلغاء الهدف، بداعي وجود رحيمي في منطقة التسلل؛ قبل أن تعدل تقنية الفيديو "فار" القرار؛ لتغطية المدافع عبدالإله العمري، بسنتيمتر واحد تقريبًا، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا.

وعلى جانب آخر.. طالب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول؛ بعد أن سقط في منطقة الـ18 العيناوية، عقب لعبة مشتركة مع الظهير الإماراتي بندر الأحبابي.

وبعدها بـ4 دقائق، وتحديدًا في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، طالب النصر بركلة جزاء أخرى، عقب تعرض عبدالإله العمري، للضرب بالمرفق من أحد لاعبي العين؛ إلا أن الكاس أمر باستكمال اللعب بشكل طبيعي، في اللقطتين.