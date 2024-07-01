عين على الحكم | "سقط بعد مراوغة مدافع سلوفينيا بدون كرة" .. كريستيانو رونالدو يطالب بركلة جزاء للبرتغال

لقطة تحكيمية مثيرة للجدل..

شهدت الدقيقة "16" من عمر الشوط الأول لمباراة منتخب البرتغال أمام نظيره السلوفيني، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل؛ بطلها الأسطورة كريستيانو رونالدو.

منتخب البرتغال بقيادة رونالدو، يواجه - حاليًا - سلوفينيا، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التي تستضيفها ألمانيا على أراضيها، في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

كريستيانو سقط على أرضية الملعب؛ بعد "لعبة مشتركة" مع أحد مدافعي سلوفينيا، داخل منطقة الـ18؛ وذلك عقب عرضية متقنة من زميله برناردو سيلفا.

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وتلاعب رونالدو بـ"مراوغة بدون الكرة" بالمدافع السلوفيني؛ قبل أن يسقط داخل منطقة الـ18، مطالبًا بالحصول على ركلة جزاء للبرتغال؛ إلا أن الحكم أمر باستكمال اللعب، بشكل طبيعي.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة البرتغال وسلوفينيا، سيواجه في ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا، منتخب فرنسا الأول لكرة القدم "المتأهل" على حساب نظيره البلجيكي.