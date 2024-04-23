عين على الحكم | أحمد العلي يشعلها .. ركلة جزاء للهلال والتراجع عن أخرى للعين!

لقطة تحكيمية تشعل القمة الآسيوية..

اشتعلت القمة الآسيوية الكبرى بين ناديي الهلال السعودي والعين الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء؛ بلقطات تحكيمية مثيرة للجدل.

الهلال يستضيف العين - حاليًا -، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ حيث خسر الفريق الأزرق "ذهابًا" في الإمارات، بأربعة أهداف مقابل اثنين.

ولم تمر سوى دقيقتين فقط على انطلاق مباراة الإياب، حتى احتسب الحكم الكويتي أحمد العلي، "ركلة جزاء" لمصلحة الزعيم الهلالي؛ بعد سقوط الجناح البرازيلي ميشايل ديلجادو، داخل منطقة الـ18 العيناوية.

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حكام غرفة تقنية الفيديو "فار" قاموا باستدعاء العلي؛ الذي شاهد اللقطة بنفسه، ليحتسب بعدها "ركلة جزاء" للهلال، حيث رأى وجود عرقلة من المدافع العيناوي كوامي أوتون ضد ميشايل - حسب رأيه -.

البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان نادي الهلال، نجح في ترجمة الركلة الجزائية بـ"نجاح"، داخل الشباك العيناوية؛ ليسجل هدف فريقه الأول في القمة الآسيوية.

وفي الدقيقة 41.. احتسب الحكم الكويتي، "ركلة جزائية" لنادي العين؛ بعد احتكاك بين المغربي سفيان رحيمي، جناح نادي العين، والمدافع الهلالي حسان تمبكتي.

لكن.. العلي لم ينتظر كثيرًا حتى تراجع عن القرار؛ حيث وجد بعد العودة إلى تقنية الفيديو، بأن الاحتكاك طبيعي للغاية، لا يستحق أي ركلة جزائية.

جدير بالذكر أن الهلال يحتاج إلى الفوز بفارق 3 أهداف؛ من أجل التأهل المباشر إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024، بعد إلغاء قاعدة "الهدف بهدفين خارج الأرض".