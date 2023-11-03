عين على الحكم | "احتساب ركلة جزاء ثم التراجع عنها" .. لقطة مثيرة في قمة الاتحاد والشباب

إثارة تحكيمية في قمة الاتحاد والشباب

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شهدت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام الشباب، مساء اليوم الجمعة، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل، في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول.

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الاتحاد يحل ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب "حاليًا"، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وفي الدقيقة 43.. احتسب حكم المباراة، ركلة جزاء لمصلحة الليث الشبابي؛ بعد سقوط الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو، داخل منطقة الـ18 الاتحادية.

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حكم الساحة ظهر واثقًا من قراره؛ إلا أن حكام تقنية الفيديو "فار"، قاموا باستدعائه لمشاهدة اللقطة بنفسه؛ لوجود شكوك بعدم صحتها.

استغرق الحكم، ما يقرب من دقيقتين ونصف في مراجعة اللقطة؛ حتى عاد وألغى احتساب الركلة الجزائية، بحجة أن الالتحام بين كاراسكو وفيصل الغامدي، نجم نادي الاتحاد، كان طبيعيًا.

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