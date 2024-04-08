عين على الحكم | "يد الشيطان" .. إلغاء هدف مثير للجدل في مباراة الاتحاد والوحدة

لقطة تحكيمية مثيرة للجدل..

"يد الشيطان".. لفظ أطلق على الهدف الذي سجله الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، بـ"يده" ضد المنتخب الإنجليزي، في كأس العالم 1986.

ومنذ ذلك الوقت؛ هذا المسمى يُطلق على أي هدف يتم تسجيله بـ"اليد"، في عالم الساحرة المستديرة، سواء تم احتسابه أو إلغائه من حكام المباريات.

وفي مباراة الاتحاد والوحدة، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي، المقام في دولة الإمارات العربية المتحدة، سجل الجناح البرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، هدفًا مثيرًا للجدل لمصلحة العميد.

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الهدف الذي سجله جوتا في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، تم إلغائه من قِبل حكم المباراة، بداعي وجود "لمسة يد".

الظهير الأيمن الاتحادي فواز الصقور سدد كرة قوية من داخل منطقة جزاء الوحدة، تصدى لها حارس مرمى الأخير، قبل أن يحوّلها جوتا إلى داخل الشباك.

ولكن.. بعد تواصل حكم الساحة مع غرفة تقنية الفيديو "فار"، استقر على أن الجناح البرتغالي، حوّل الكرة بـ"يده" إلى داخل الشباك؛ وسط اعتراض جماهير الاتحاد، التي ترى أن اللاعب استخدم كتفه وليس يده.