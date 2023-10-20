عين على الحكم | هل تم حرمان الهلال من ركلتي جزاء وتعويضه بـ"هدف غير شرعي" أمام الخليج؟

جدل تحكيمي في الشوط الأول من مباراة الهلال والخليج

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شهد الشوط الأول من مباراة الهلال والخليج، مساء اليوم الجمعة، مجموعة من اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل.

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الشوط الأول انتهى بتقدم نادي الهلال (1-0) على نظيره الخليج، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

اللقطة الجدلية الأولى كانت في الدقيقة 14، عندما أبعد مدافع الخليج، كرة البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، نجم الزعيم الهلالي؛ وهي في طريقها إلى داخل الشباك.

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مدافع الخليج أبعد الكرة بقدمه، قبل أن تصطدم بيده؛ حيث عاد حكم المباراة إلى غرفة تقنية الفيديو "فار"، والتي أكدت له على عدم أحقية الهلال، في الحصول على ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 28.. طالب الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم نادي الهلال؛ بالحصول على ركلة جزاء، بعد احتكاك مع حارس الخليج؛ إلا أن غرفة "فار"، أكدت أن اللعبة طبيعية أيضًا.

أما آخر اللقطات الجدلية في الشوط الأول؛ كانت في لعبة هدف ميتروفيتش؛ حيث طالب نجوم الخليج، بوجود خطأ لمصلحة حارس مرماهم، الذي سقط قبل دخول الكرة إلى الشباك.

الحكم وبمساعدة غرفة تقنية الفيديو، أعلنوا صحة الهدف الهلالي الذي جاء في الدقيقة 30؛ خاصة بعد أن أظهرت الإعادات، أن الحارس هو من قام بخطأ فني أثناء خروجه من مرماه.

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