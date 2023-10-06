عين على الحكم | هل القرار صحيح؟ .. تقنية الفيديو تنقذ الأهلي وتلغي هدفًا للاتحاد

لقطة تحكيمية مثيرة للجدل

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شهد ديربي جدة الكبير بين ناديي الاتحاد والأهلي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب "الجوهرة المشعة"، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل.

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الاتحاد يستضيف الأهلي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وسجل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد، هدف التعادل لفريقه في الشباك الأهلاوية؛ بعد كرة طائشة داخل منطقة الـ18.

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حكام تقنية الفيديو "فار"، قاموا باستدعاء حكم الساحة؛ لرؤية لقطة الهدف من بدايتها، واتخاذ القرار النهائي، سواء باحتسابه من عدمه.

وذهب الحكم إلى الشاشة لرؤية اللعبة، وبالفعل وجد أن هناك خطأ من البرازيلي إيجور كورونادو، صانع ألعاب الاتحاد، ضد علي مجرشي، ظهير أيمن الأهلي؛ وذلك قبل تسجيل بنزيما الهدف.

وقام الحكم بـ"إلغاء" هدف التعادل الاتحادي في الشباك الأهلاوية، في الدقيقة 73 من عمر ديربي جدة الكبير؛ لتحتفل جماهير الراقي بـ"جنون"، كما لو أن فريقهم، هو من سجل.

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