عين على الحكم | "نجوم الأهلي والهلال حاصروه في الملعب" .. دي بيرجوس يحتسب هدفًا مثيرًا لميتروفيتش

لقطة تحكيمية مثيرة للجدل..

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شهد الشوط الثاني من كلاسيكو الأهلي والهلال، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل؛ عندما احتسب الحكم الإسباني ريكاردو دي بيرجوس، هدفًا لمصلحة الزعيم.

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الأهلي يستضيف الهلال - حاليًا -، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات الكلاسيكو المؤجل من الجولة 28 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وفي الدقيقة 52.. سجل الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الزعيم الهلالي، هدف التعادل لفريقه (1-1)؛ بعد عرضية أكثر من رائعة من زميله البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا.

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وأثناء تسديد ميتروفيتش الكرة برأسه إلى داخل الشباك، سقط عبدالباسط هندي، قلب دفاع الفريق الأهلاوي، على أرضية الملعب؛ وسط مطالبات باحتساب خطأ، وإلغاء الهدف.

دي بيرجوس قرر الذهاب لمشاهدة اللقطة بنفسه، على شاشة تقنية الفيديو "فار"؛ قبل أن يقوم نجوم الهلال والأهلي بمحاصرته، على أرضية الملعب، في محاولة للتأثير على قراره.

وبعد أن نجح في كسر هذا الحصار.. شاهد الحكم الإسباني اللعبة، قبل أن يعود ويحتسب الهدف الهلالي؛ حيث اعتبر أن ارتقاء ميتروفيتش على "كتف" هندي، لا يستحق احتساب أي خطأ، وأنه احتكاك طبيعي.

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