عين على الحكم | "مش هتقدر تغمض عينيك" .. حقيقة أكبر مساعدة للهلال ضد الطائي!

لقطة تحكيمية أثارت الجدل في مباراة الهلال والطائي

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في كل مباراة تقريبًا.. يتلقى نادي الهلال، اتهامات بـ"الحصول" على مجاملات ودعم خاص من التحكيم؛ لمساعدته على الفوز وحصد الثلاث نقاط.

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آخر هذه المباريات كانت أمام الطائي، والتي فاز فيها الهلال (2-1)، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

الإعلامي الرياضي بندر الدبيخي، سخر من ركلة الجزاء التي سجل منها الزعيم الهلالي، الهدف الثاني في مرمى الطائي؛ قائلًا عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "ركلة جزاء غربية.. هذه رقم كم؟!"؛ قبل أن ينشر فيديو للصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان الفريق الأزرق، تحت عنوان "مش هتقدر تغمض عينيك"، ملمحًا إلى أنه هو من قرر احتساب الركلة وليس الحكم.

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ومن ناحيته.. علق القانوني الرياضي خالد الشعلان، على ركلة الجزاء الهلالية؛ قائلًا بسخرية: "حتى لو كان الحكم مثلًا الروقي أو ملفي.. فلن يحتسبا اللعبة".

وفي هذا السياق.. نقل الإعلامي الرياضي أحمد العجلان عبر حسابه بـ"أكس"، رأي المحلل التحكيمي جهاد جريشة، في ركلة الجزاء، وحقيقة مجاملة نادي الهلال، في هذه اللعبة.

جريشة أعلن صحة ركلة الجزاء، مؤكدًا على أن يد لاعب الطائي التي لمست الكرة، كانت ممتدة خارج الجسم؛ وذلك قبل اصطدام مهاجم الهلال، الصربي أليكساندر ميتروفيتش "به".

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