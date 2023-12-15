عين على الحكم | مباراة ركلات الجزاء .. هل تعرض الأهلي أو الاتحاد لـ"الظلم"؟

لقطات تحكيمية مثيرة في قمة الاتحاد والأهلي

شهدت مباراة الاتحاد السعودي والأهلي المصري، مساء اليوم الجمعة، العديد من اللقطات التحكيمية المثيرة؛ خاصة في الشوط الأول.

مباراة الاتحاد والأهلي؛ تأتي ضمن منافسات الدور الثاني من مسابقة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها.

حكم القمة العربية، احتسب ركلتي جزاء في الشوط الأول؛ واحدة للعملاق المصري، سجل منها الظهير التونسي علي معلول "هدفًا"، وأخرى للعميد الاتحادي، أهدرها المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، وسط تألق من الحارس محمد الشناوي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الركلتان جاءتا من "لمستي يد" على حسن كادش ومحمد عبد المنعم، ثنائي خط دفاع الاتحاد والأهلي، على التوالي.

لكن.. ركلة الجزاء المحتسبة ضد الأهلي، أثارت جدلًا أكبر، باعتبار أن الكرة اصطدمت في يد عبد المنعم؛ بدون أن يشاهدها من الأساس، الأمر الذي فسره قانون اللعبة، بأنها طبيعية.

وربما تكون يد مدافع الفريق الأهلاوي "المرفوعة"؛ هي السبب الرئيسي في احتساب ركلة الجزاء، على عكس كادش، الذي قام بإبعاد الكرة بحركة غريبة بيده.