عين على الحكم | قرارات مثيرة للجدل .. كريستيانو رونالدو يحرم النصر من هدف وطرد تاليسكا أمام الاتفاق

شوط أول بين النصر والاتفاق مثير تحكيميًا

عانى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي بشدة، من القرارات التحكيمية، خلال الشوط الأول من مواجهة الاتفاق.

النصر يستضيف الاتفاق "الآن"، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية "الرياض"، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024.

وشهدت الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، تسجيل البرازيلي أندرسون تاليسكا، هدفًا لنادي النصر؛ مفتتحًا نتيجة المباراة.

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لكن.. الحكم قام بإلغاء هدف تاليسكا، بحجة تداخل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، في اللعبة، على الرغم من عدم لمسه الكرة.

تقنية الفيديو "فار"، أبلغت حكم المباراة، بوجود رونالدو في حالة تسلل؛ وهو ما أدى إلى إلغاء الهدف، في لعبة أثارت غضب نجوم النصر.

وبعد 7 دقائق، وبالتحديد في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع، قام الحكم، بإشهار الكارت الأحمر المباشر في وجه تاليسكا.

في البداية.. اكتفى الحكم بالكارت الأصفر؛ إلا أنه بعد العودة إلى "فار"، تأكد من وجود تعمد في اعتداء تاليسكا على حمدان الشمراني، ظهير أيسر الاتفاق؛ ليلغي الإنذار، ويقوم بطرد اللاعب البرازيلي.