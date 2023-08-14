عين على الحكم | قرارات مثيرة للجدل ضد النصر أمام الاتفاق .. "هدف وركلة جزاء"

قرارات تحكيمية مثيرة للجدل

SHAHID

شهدت مباراة النصر والاتفاق، في الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024، جدلًا تحكيميًا كبيرًا.

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النصر شارك في مباراة الاتفاق، باللاعبين البدلاء؛ حيث تم إراحة الأسماء الأساسية، التي لعبت أمام الهلال، مساء يوم السبت الماضي، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وفي هذا السياق.. كشف المحلل التحكيمي محمد ريشة، عن حرمان قلعة العالمي، من ركلة جزاء واضحة ضد الاتفاق، في الدقيقة 27 من أحداث الشوط الأول.

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وقال ريشة في تصريحات لصحيفة "الرياضية": "في الدقيقة 27.. كان يجب على الحكم، احتساب ركلة جزاء للسنغالي ساديو ماني، نجم نادي النصر؛ بعد تعرضه لمهاجمة من فيكتور، حارس الاتفاق، سبقها لمسة يد على زميله تيسيران".

ولم يتوقف الجدل التحكيمي عند هذا الحد؛ حيث طلب نجوم النصر، إلغاء هدف الاتفاق الأول، في الدقيقة 47 من عمر المباراة؛ وهو الأمر الذي لم يستجب إليه الحكم.

واعترض النصراويون بشدة؛ بحجة وجود خطأ لمصلحة الحارس الشاب نواف العقيدي، قبل هدف الاتفاق؛ وذلك بعد لعبة مشتركة داخل منطقة الـ18.

SHAHID