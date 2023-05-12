عين على الحكم| "فضيحة أوروبا تتكرر ضد الهلال؟" .. فيديو يكشف خطأ خطيرًا في نهائي كأس الملك

هل تعرض الهلال إلى ظلم تحكيمي ضد الوحدة؟

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شهد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-2023، قرارًا مثيرًا للجدل، من الحكم البولندي سيمون مارشينياك، في لعبة هدف نادي الوحدة، ضد الهلال.

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الهلال تأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الاتحاد (1-0)، في كلاسيكو المملكة الكبير، بينما تخطى الوحدة، عقبة النصر في المربع الذهبي الثاني.

وانتشر مقطع فيديو عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، يظهر تجاوز الكرة خط التماس، من قدم نجم نادي الوحدة، قبل لعبة الهدف مباشرة.

ولكن مارشينياك، احتسب الكرة لنادي الوحدة ضد الهلال؛ ليستغلها بتسجيل الهدف الأول، عن طريق كريم يودا في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول.

جدير بالذكر أن هذه اللعبة، أعادت إلى الأذهان، اللقطة التي سجل منها مانشستر سيتي الإنجليزي، هدف التعادل في شباك ريال مدريد الإسباني، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

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