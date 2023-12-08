عين على الحكم | رغم ضغط كريستيانو رونالدو .. قرار مثير للجدل يحرم النصر من ركلة جزاء أمام الرياض

لقطة تحكيمية مثيرة للجدل في مباراة النصر والرياض

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شهدت مباراة النصر والرياض، الجارية حاليًا على أرضية ملعب "مرسول بارك"، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل؛ بطلها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

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مباراة النصر والطائي؛ تأتي ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

رونالدو سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزء، في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، مرت من الحارس، قبل أن تصطدم في يد مدافع نادي الرياض.

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طالب الأسطورة البرتغالية، الحكم السعودي ماجد الشمراني، باحتساب ركلة جزاء لمصلحة نادي النصر؛ وبالفعل نجح بعد ضغط طويل عليه، في إقناعه برؤية اللقطة بنفسه.

الشمراني وبعد رؤيته اللقطة على شاشة تقنية الفيديو "فار"، عاد ورفض احتساب ركلة جزاء للنصر، معتبرًا أن يد مدافع الرياض، كانت ملتصقة في جسده.

أيضًا.. الإعادات أظهرت عدم تجاوز كرة كريستيانو رونالدو، خط المرمى؛ قبل أن تصطدم في يد مدافع الرياض؛ وبالتالي إذا لم تكن اللعبة ركلة جزاء، فأنها ليس هدفًا.

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