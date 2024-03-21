عين على الحكم | "ضربتان جزاء وطرد" .. السعودية وجدل كبير أمام طاجيكستان!

جدل تحكيمي كبير في مباراة السعودية وطاجيكستان..

شهدت الربع ساعة الأولى من مباراة السعودية وطاجيكستان، في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، جدلًا تحكيميًا كبيرًا.

السعودية وطاجيكستان يتواجدان في المجموعة الثالثة من المرحلة الثانية للتصفيات الآسيوية؛ إلى جانب منتخبي الأردن وباكستان.

وطالب نجوم الأخضر السعودي، بالحصول على ركلتي جزاء في الربع ساعة الأولى من عمر الشوط الأول؛ وسط تجاهل غريب من الحكم السنغافوري محمد تقي، ومع غياب لتقنية الفيديو "فار"، التي تتواجد في هذه المرحلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي اللعبة الأولى.. أظهرت الإعادات، وجود "دهس" من أحد لاعبي طاجيكستان، على قدم مهاجم السعودية صالح الشهري، داخل منطقة الجزاء.

أما اللقطة الثانية؛ شهدت تلاعب الظهير الأيمن سعود عبدالحميد بدفاعات طاجيكستان، قبل أن يقوم أحد اللاعبين بإبعاد الكرة من خط المرمى بـ"يده".

الحكم اعتبر أن يد اللاعب ملاصقة لجسده؛ بينما أكد السعوديون على أن الكرة كانت في طريقها إلى داخل الشباك؛ لولا إبعادها بشكل غير شرعي من مدافع الفريق المنافس.

الجدل التحكيمي لم يتوقف عند ذلك.. حيث تغاضى تقي، عن طرد أحد نجوم طاجيكستان بـ"الكارت الأصفر الثاني"؛ رغم منعه هجمة واعدة للشهري، في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول؛ وفقًا لمطالب السعوديين.