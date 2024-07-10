عين على الحكم | زفاير يغسل سمعته في قمة هولندا وإنجلترا .. وسخرية بيلينجهام تفتح الجرح القديم

ابتسامة النجم الإنجليزي تؤكد أنه لم ينس الأزمة القديمة

لم يترك جود بيلينجهام، نجم منتخب إنجلترا، الفرصة للسخرية من الحكم الألماني فيليكس زفاير، الذي كان طرفًا في أزمة كبيرة مع لاعب ريال مدريد الحالي وبوروسيا دورتموند سابقًا.

ويخوض المنتخب الإنجليزي مواجهة صعبة أمام نظيره الهولندي، مساء اليوم الأربعاء على ملعب سيجنال إيدونا بارك، تحت إدارة الحكم الألماني زفاير، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة الأمم الأوروبية.

وكان بيلينجهام، أثناء لعبه لبوروسيا دورتموند، قد هاجم زفاير عام 2021 بعد إحدى المباريات أمام بايرن ميونخ، قائلًا: "لا يمكن لحكم كان متهمًا بالتلاعب في النتائج أن يدير مثل تلك المباريات، ماذا تتوقعون منه؟"، وتسبب هذا التصريح في تغريم الإنجليزي 40 ألف يورو.

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وتعرض زفاير لـ3 اختبارات في الشوط الأول، كان أولها مع انطلاق المباراة وتحديدًا في الدقيقة 16، سقط بيلينجهام مصابًا في لعبة مشتركة مع أحد لاعبي هولندا، لكن حكم اللقاء أجبره على الخروج لتلقي العلاج في الملعب ورفض نزوله قبل استكمال اللعب.

وأثناء وقوفه على الخط، ظهرت على وجه بيلينجهام ابتسامة ساخرة من قرار الحكم، وبدا أنه لم ينس الجرح القديم الذي تسبب فيه زفاير، عندما كان الدولي الإنجليزي لاعبًا في بوروسيا دورتموند وعلى نفس الملعب.

وبعدها بدقيقة واحدة شهدت المباراة لقطة تحكيمية مثيرة للجدل، حيث سدد هاري كين كرة من داخل منطقة الجزاء علت العارضة، لكنه سقط على الأرض مدعيًا تلقيه ضربة من المدافع الهولندي دينزل دومفريس، إلا أن حكم اللقاء أمر باستكمال اللعب.

ولكن على الفور، تدخل حكام تقنية الفيديو المساعد وطالبوه بالرجوع ومشاهدة اللعبة مجددًا وبالفعل استجاب لدعوتهم، ولم يأخذ وقتًا طويلًا في الوصول إلى قرار نهائي بأن المنتخب الإنجليزي يستحق ركلة جزاء.

وتصدى هاري كين لركلة الجزاء ونفذها بنجاح في شباك الحارس بارت فيربروجين، ليعادل النتيجة (1-1)، بعد 11 دقيقة فقط من هدف تقدم هولندا بصاروخية تشافي سيمونز.

المشهد الثالث للحكم الألماني، كان لقطة إجادة واضحة منه، حيث رفض احتساب الهدف الثاني للإنجليز بناء على طلب فيل فودين بأن كرته عبرت مرمى الحارس فيربروجين، إلا أن الإعادة أكدت أن المدافع دومفريس أنقذ الموقف وأوقف الكرة على خط المرمى.