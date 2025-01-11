عين على الحكم | وُصفت بـ"الفضيحة" .. ركلة جزاء هلالية تفجر غضب لاعبي العروبة!

الهلال يواجه العروبة في مباراة الجولة 14 من دوري روشن..

شهدت مباراة العروبة والهلال، على ملعب جامعة الجوف، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل، من قِبل حكم الساحة السلوفيني راد أوبرينوفيتش، خلال الربع ساعة الأولى من عمر المباراة.

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وفي غياب القائد سالم الدوسري والثنائي أليكساندر ميتروفيتش وياسر الشهراني، حلّ الهلال ضيفًا على العروبة، ضمن حساب الجولة الرابعة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

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وفي الدقيقة 13، قرر الحكم أوبرينوفيتش، احتساب ركلة جزاء لصالح الهلال، بداعي سقوط محمد القحطاني داخل منطقة الجزاء، بعد تدخل من مدافع العروبة، فيما لاقى قرار الحكم اعتراضًا كبيرًا من أصحاب الأرض، ما دفع السلوفيني لإشهار بطاقتين صفراوتين، للاعبين محمد الصيعري وحامد المقاطي.

وكان الإعلامي الرياضي خالد البدر، قد نشر رسالة عبر منصة (إكس)، قبل المباراة، قائلًا "بلنتي قادم من بعيد، توقع معنا الدقيقة التي سوف يُعلن من خلالها رؤية الجزائية بغض النظر عن صحتها من عدمه"، فيما استعان الإعلامي فيصل القيران، بمقولة لطارق التويجري، الرئيس التنفيذي السابق للهلال، واصفًا ركلة الجزاء للقحطاني بأنها "فضيحة".

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وتمكن لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش، من تسجيل هدف الهلال الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 16، ليواصل العلامة الكاملة في كافة جزائياته الخمس بقميص الزعيم، علمًا بأن ركلة مباراة العروبة، الثانية للهلال في دوري روشن، هذا الموسم.