عين على الحكم | "ركلة جزاء للرياض وأخرى غير محتسبة للأهلي" .. هل تعرض الراقي للظلم؟

شوط مثير للجدل تحكيميًا..

SHAHID

شهد الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام مستضيفه الرياض، جدلًا تحكيميًا كبيرًا للغاية.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأهلي يحل ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض - حاليًا -، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وفي الدقيقة 28.. طالب الراقي، بالحصول على "ركلة جزاء"؛ بحجة إبعاد مدافع الرياض محمد الشويرخ الكرة بـ"يده"، من أمام خط المرمى؛ بعد لعبة مشتركة مع المهاجم البرازيلي فيرمينو.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

حكم الساحة استشار مساعديه في غرفة تقنية الفيديو "فار"، دون أن يذهب لرؤية اللعبة بنفسه؛ قبل أن يتخذ قرارًا باستئناف المباراة، بشكل طبيعي للغاية.

وبعد 12 دقيقة من هذه اللقطة الجدلية.. احتسب الحكم "ركلة جزائية" لنادي الرياض؛ بعد سقوط الزامبي ناوليدج موسونا، داخل منطقة الـ18 الأهلاوية.

ذهب الحكم بنفسه لرؤية اللقطة هذه المرة، عبر شاشة تقنية الفيديو "فار"؛ حيث وجد أن المدافع التركي للنادي الأهلي ميريح ديميرال، قام بعرقلة موسونا، داخل منطقة الجزاء؛ حسب رأيه.

جدير بالذكر أن الشوط الأول من مباراة الجولة 29 من مسابقة الدوري، انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1)، بين نادي الرياض ونظيره الأهلي.

SHAHID