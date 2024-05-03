عين على الحكم | 12 دقيقة مجنونة تثير الجدل في مباراة الاتحاد وأبها .. "إلغاء هدف وركلتا جزاء"

جدل تحكيمي كبير..

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شهد الشوط الثاني من مباراة أبها والاتحاد، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، جدلًا تحكيميًا كبيرًا للغاية.

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الاتحاد يحل ضيفًا على فريق أبها - حاليًا -، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

الإثارة التحكيمية بدأت في الدقيقة 48؛ عندما سجل مروان الصحفي، هدفًا للفريق الاتحادي، بعد تمريرة من زميله البرتغالي جواو فيليبي جوتا.

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لكن.. الحكم قام بإلغاء الهدف، بداعي وجود حالة "تسلل" على جوتا في بداية اللعبة؛ وهو الأمر الذي شكك فيه نجوم الاتحاد، وقطاع كبير من الجماهير الرياضية.

ولم تمر سوى 6 دقائق فقط؛ حتى احتسب الحكم، "ركلة جزائية" لنادي أبها؛ بعد سقوط لاعب الفريق داخل منطقة الـ18 لنادي الاتحاد.

الحكم رأى أن هناك تدخل من سعد الموسى، قلب دفاع نادي الاتحاد الشاب، على اللاعب الأبهاوي؛ حيث أصر على قراره، رغم اعتراض العميد.

"هل وقفت الإثارة عند ذلك؟!".. الإجابة هي لا؛ حيث حصل الاتحاد على "ركلة جزاء" في الدقيقة 60، عقب سقوط البولندي جريجور كريشوفياك، نجم نادي أبها، على قدم البرازيلي رومارينيو، مهاجم العميد.

كريشوفياك حاول إقناع الحكم، بأن سقوطه على قدم رومارينيو، لم يكن مقصودًا، وأنه كان يقف بظهره ولم يرَ اللاعب البرازيلي؛ إلا أن الحكم أصر على قراره أيضًا.

الركلة الجزائية نفسها، شهدت جدلًا كبيرًا؛ حيث نفذها جوتا، وتصدى لها حارس أبها، قبل أن يكملها اللاعب البرتغالي إلى داخل الشباك، ووقتها اصطدم بالحارس؛ إلا أن الحكم أيّد الهدف، مشددًا على عدم وجود أي خطأ.

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