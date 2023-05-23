عين على الحكم| هل تعرض النصر لـ"ظلم جديد" لمساعدة الاتحاد أم العكس؟ .. جدل في ليلة الحسم

جدل تحكيمي كبير في مباراتي النصر والاتحاد

شهدت مباراة النصر والشباب، في الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل.

النصر صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، يحتاج إلى الفوز على الشباب؛ للحفاظ على حظوظه في التتويج باللقب، أمام الاتحاد "المتصدر"، قبل النهاية بثلاث جولات.

وفي الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، تدخل الأرجنتيني إيفر بانيجا، متوسط ميدان نادي الشباب، على قدم جناح النصر عبدالرحمن غريب، داخل منطقة الجزاء.

وطالب عدد من نجوم النصر، في مقدمتهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، باحتساب ركلة جزاء ضد بانيجا؛ إلا أن الحكم طلب استكمال المباراة بشكل طبيعي.

كما ظهر البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم نادي النصر؛ وهو يصرخ بغضب شديد، في اللعبة التي طالب فيها العالمي، بالحصول على ركلة جزاء.

وعلى جانب آخر.. رفض حكم مباراة الاتحاد والباطن، احتساب ركلة جزاء للنجم أحمد بامسعود، ظهير قلعة العميد، بعد تدخل قوي من مدافع الفريق المنافس، داخل منطقة الـ18؛ وذلك على الرغم استدعائه من تقنية الفيديو "فار".

جدير بالذكر أن الموسم الرياضي الحالي، شهد اتهامات متبادلة من النصر والاتحاد، بتعرضهما لظلم تحكيمي في المباريات؛ من أجل إهداء الفريق الآخر، لقب الدوري.