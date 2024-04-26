عين على الحكم | "أزمة أصابع القدم وركلة جزاء غير محتسبة" .. جدل في قمة الاتحاد والشباب

ماذا حدث في مباراة الاتحاد والشباب؟

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أثار الحكم المكسيكي سيزار راموس، الذي يقود مباراة القمة بين الاتحاد والشباب، الكثير من التساؤلات خلال اللقاء المقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في كلاسيكو الجولة 29 من دوري روشن السعودي.

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واحتسب الحكم هدفًا لصالح الشباب، أحرزه حبيب ديالو في الدقيقة 47، فيما تم رفع راية التسلل، ضد البلجيكي يانيك كاراسكو الذي انطلق نحو المرمى، ثم مرر الكرة إلى ديالو داخل منطقة الجزاء، ليضعها في شباك الحارس عبد الله المعيوف، فيما قام راموس بمتابعة اللقطة عبر تقنية الفيديو، ليقرر احتساب الهدف.

وجاء قرار الحكم سيزار راموس، بناءً على عدم وجود كاراسكو في وضع تسلل، وتصادف وجود وجه قدم اللاعب سعد آل موسى، أثناء التمريرة إلى كاراسكو، والتي وضعت لاعب الشباب في وضع صحيح.

وطالب لاعبو الاتحاد باحتساب ركلة جزاء، بداعي قيام نادر الشراري، لاعب الشباب، بدفع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، داخل منطقة الجزاء، قبل أن يقرر الحكم استئناف اللعب دون احتساب جزائية.

وشهد اللقاء مخالفة قوية على مدافع الشباب، إثر عرقلة قوية للاعب فرحة الشمراني الذي سقط فوق أرضية الملعب معانيًا من الآلام، فيما قام الحكم بمراجعة اللقطة قبل أن يقرر عدم إشهار بطاقة حمراء ضد لاعب الشباب.

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