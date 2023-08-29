عين على الحكم | النصر "ظالم أم مظلوم؟" .. قرار يخرج كريستيانو رونالدو عن شعوره أمام الشباب

جدل تحكيمي في ديربي النصر والشباب

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شهد الشوط الأول من مباراة النصر والشباب، على ملعب "الأول بارك"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، جدلًا تحكيميًا كبيرًا.

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الجدل بدأ منذ الدقيقة الحادية عشر، عندما اضطر حكم المباراة، للعودة إلى تقنية الفيديو "فار"؛ للتأكد من وجود ركلة جزاء للنصر، من عدمه.

وبالفعل.. أظهرت الإعادات، لمس الكرة يد مدافع نادي الشباب، داخل منطقة الـ18؛ ليحتسب الحكم "ركلة جزاء" لقلعة العالمي، نفذها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو بنجاح، إلى داخل الشباك.

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ولم تمر سوى 9 دقائق على اللقطة الأولى، حتى اضطر الحكم، للعودة إلى تقنية "الفار" مجددًا؛ للتأكد من صحة الهدف الثاني الذي سجله رونالدو، بكرة رأسية.

هذه المرة.. قام الحكم بـ"إلغاء" هدف الأسطورة البرتغالية؛ بعد أن أظهرت الإعادات، قيامه بدفع فواز الصقور، ظهير أيمن نادي الشباب، قبل تسجيله.

القرار أخرج كريستيانو رونالدو عن شعوره؛ حيث قام بـ"الانفعال" على الطاقم التحكيمي، واتهامهم بأنهم دائمًا ضده، الأمر الذي تفاعل معه البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لنادي النصر، أيضًا.

الحكم ذهب إلى كاسترو ورونالدو، وقام بتهدئتهما، دون أن يتخذ أي قرار إداري ضدهما؛ وعلى الرغم من ذلك، واصل كريستيانو، مناقشته حول هذه اللقطة.

الأمر لم يتوقف عند ذلك.. حيث عاد الحكم واحتسب ركلة جزء ثانية للنصر، في الدقيقة 36؛ بحجة عركلة رونالدو داخل منطقة الجزاء، وهذه المرة دون العودة إلى "فار".

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