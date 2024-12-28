عين على الحكم | ذراع كنو يخدع الكاميرا وثنائي السعودية والعراق يطالب بركلة جزاء!

أحداث مثيرة للجدل في مباراة السعودية والعراق..

شهدت مباراة السعودية والعراق، لقطات تحكيمية مثيرة للجدل، من قِبل الحكم الروماني إستيفان كوفاتس، خلال لقاء الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية، من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26"، والمُقام على ملعب جابر الأحمد الدولي.

ويتصارع المنتخب السعودي مع نظيره العراقي، على بطاقة التأهل الأخيرة إلى الدور نصف النهائي من كأس الخليج، بعد تأهل منتخبات الكويت - صاحب الضيافة - وسلطنة عمان والبحرين.

وفي الدقيقة الرابعة، طالب مهاجم العراق، أيمن حسين، باحتساب ركلة جزاء، بداعي خطأ لمسة يد على المدافع محمد كنو، إلا أن الحكم كوفاتس قرر استئناف اللعب دون جزائية، والمثير في الأمر، أن العدسات لم تظهر بوضوح، هل لمست الكرة ذراع كنو، أم نجح في تفاديها باللحظة الأخيرة؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وشن مصعب الجوير فرصة خطيرة للمنتخب السعودي في الدقيقة 14، قبل أن يتعرض لعرقلة قوية من مناف يونس، داخل منطقة الجزاء، فيما رفض الحكم أيضًا احتساب ركلة جزاء للأخضر، وسط مناقشة مع محمد كنو.

وعاد أيمن حسين للمطالبة بجزائية جديدة للأخضر، في الدقيقة 22، بداعي تدخل قوي من علي البليهي، خلال منافسة مشتركة بين اللاعبين على الكرة داخل منطقة الـ18 للسعودية.