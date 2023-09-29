عين على الحكم | "تم التلاعب بمشاعر الهلال" .. فهل تعرض الزعيم للظلم أمام الشباب؟

لقطة تحكيمية مثيرة للجدل في ديربي الهلال والشباب

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شهد ديربي الرياض الكبير بين ناديي الهلال والشباب، مساء اليوم الجمعة، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل، تلاعبت بمشاعر الزعيم وجماهيره.

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الهلال يواجه الشباب، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي 2023-2024.

واحتسب حكم المباراة، ركلة جزاء في الدقيقة 23، لمصلحة الزعيم الهلالي؛ بعد تعرض المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش لـ"الشد"، داخل منطقة الـ18.

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وظهر حكم المباراة؛ وهو مصر بشكل كبير على قراره، حيث أشهر الكارت الأصفر للاعب الشباب، قبل أن يضطر للعودة إلى تقنية الفيديو "فار".

وبعد أكثر من دقيقة من مراجعة اللقطة.. قام الحكم بإلغاء ركلة الجزاء، مؤكدًا على أن اللعبة أظهرت وجود شد متبادل بين ميتروفيتش ولاعب الليث الشبابي.

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