عين على الحكم | اعتداء ولمسات يد متبادلة .. هل حرمت تقنية الفيديو الهلال والتعاون من ضربات جزاء؟

لقطات تحكيمية مثيرة للجدل في مباراة الهلال والتعاون

SHAHID

شهدت الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول من مباراة الهلال والتعاون، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل.

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الهلال يستضيف التعاون "حاليًا"، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وفي الدقيقة 44.. سقط لاعب التعاون أحمد باحسين، داخل منطقة جزاء الزعيم الهلالي، عقب لعبة مشتركة مع اللاعب الدولي السعودي محمد كنو.

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نجوم التعاون طالبوا بالحصول على ركلة جزاء؛ بداعي اعتداء كنو بـ"الكوع" على وجه زميلهم؛ خلال ارتقائه في اللعبة المشتركة بينهما.

حكم المباراة عاد إلى غرفة الفيديو "فار"؛ حيث ظهر على الشاشة أن اللعبة يتم مراجعتها؛ للتأكد من وجود لمسة يد على نجم الهلال، من عدمها.

"فار" أوضح أن محمد كنو، لم يلمس الكرة بيده؛ ليتم استئناف اللعب بشكل طبيعي، دون النظر إلى إدعاءات نجوم التعاون، بوجود اعتداء بـ"الكوع" على باحسين.

ومن ناحيته.. أعلن المحلل التحكيمي قاسم شعبان في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، على صحة قرار الحكم، بعدم احتساب ركلة جزاء.

وقال شعبان: "في الدقيقة 44.. حالة احتكاك بين كنو وباحسين، لا تستحق الإعلان عن ركلة جزاء، وتدخل سليم من حكام تقنية الفيديو، بعدم الإشارة إلى خطأ".

وبالتالي.. يكون المحلل التحكيمي، قد أكد على عدم استحقاق التعاون، في الحصول على ركلة جزاء؛ سواء كانت المطالبات بالاعتداء أو لمس الكرة باليد.

وانعكس الأمر في الشوط الثاني، عندما طلب الهلاليون، الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 59؛ بحجة وجود لمسة يد على مدافع التعاون، الذي تصدى لرأسية المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، بيده.

عاد الحكم مرة أخرى إلى تقنية الفيديو؛ حيث ذهب لمشاهدة اللقطة بنفسه؛ ليأمر باستكمال اللعب بشكل طبيعي؛ حيث رأى أن الكرة لا تستحق احتساب ركلة جزاء.

SHAHID