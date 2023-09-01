عين على الحكم | هل يستحق البليهي الطرد؟ .. حمد الله يثير الجدل في كلاسيكو الاتحاد والهلال

لقطات تحكيمية مثيرة في الشوط الأول من كلاسيكو الاتحاد والهلال

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أثار النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الجدل في الشوط الأول، من كلاسيكو المملكة الكبير أمام الهلال.

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الشوط الأول من الكلاسيكو، انتهى بتقدم الاتحاد (3-1)، عن طريق الثلاثي الهجومي حمد الله والفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي رومارينيو، بينما أحرز الصربي أليكساندر ميتروفيتش، الهدف الهلالي الوحيد.

وفي الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، تدخل حمد الله، على مدافع نادي الهلال علي البليهي، والذي سقط متألمًا على أرضية الملعب.

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المهاجم المغربي توجه إلى البليهي، قبل أن يسقط هو أيضًا، على أرضية الملعب؛ بحجة أن مدافع الزعيم الهلالي، قام بالاعتداء عليه وضربه في وجهه.

حكم المباراة من ناحيته، قام بالتحدث مع حكام تقنية الفيديو "فار"، لاستشارتهم في اللقطة؛ لكنهم أكدوا على عدم وجود أي اعتداء، يستحق عليه البليهي "الطرد".

وعاد عبد الرزاق حمد الله، وأثار الجدل مجددًا، وهذه المرة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع؛ حيث سقط داخل منطقة الـ18 لنادي الهلال، مطالبًا بالحصول على ركلة جزاء.

مرة أخرى.. رفض حكم المباراة، مطالبات حمد الله، وأمر باستكمال اللعب، بشكل طبيعي للغاية؛ لعدم وجود خطأ من مدافع الهلال على مهاجم الاتحاد.

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