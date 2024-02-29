عين على الحكم | اتهامات بالجملة لشكري الحنفوش .. هل جامل النصر بضربة جزاء أمام الحزم؟

لقطة تحكيمية مثيرة في مواجهة النصر والحزم، سجل منها العالمي هدفه الأول..

SHAHID

يتواصل الجدل في مباريات النصر، والليلة مع مواجهة الحزم، ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المباراة المقامة على استاد الأول بارك، شهدت دقيقتها الـ29، احتساب حكم اللقاء شكري الحنفوش ضربة جزاء لصالح سامي النجعي؛ لاعب العالمي، بداعي تدخل باولو ريكاردو؛ لاعب الضيوف، عليه بطريقة غير شرعية داخل منطقة الجزاء، نجح منها البرازيلي أندرسون تاليسكا أن يتقدم لأصحاب الأرض.

وعلى إثر هذه اللقطة، تفجرت منصة "إكس" بالاتهامات للحنفوش بتحيزه للعالمي، كما هي العادة تجاه أي حكم محلي يتعرض لانتقادات واسعة خلال إدارته للمباريات.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

لكن بالرجوع للقطة التي عرضتها تقنية الفيديو، تبين أن ريكاردو وجه ضربة بيده لوجه النجعي، وهي ما استند عليه الحنفوش في قراره.

ومع ذلك، لا نزال في انتظار خبراء التحكيم لتأكيد قراره أو معارضته.

يذكر أن العالمي يدخل المباراة محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 52 نقطة، فيما يحل الحزم في المركز الـ18 والأخير برصيد 14 نقطة.

SHAHID