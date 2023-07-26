عينه على إسبانيا .. راموس يتلقى عرضًا سعوديًا مُغريًا

أحمد رفعت
Sergio Ramos PSG 2022-23Getty Images
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هل يتراجع راموس عن قراره وينتقل إلى دوري روشن السعودي؟

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مازال حتى الآن النجم الإسباني سيرخيو راموس لم يحدد مستقبله، بعد انتهاء عقده مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، ليصبح لاعبًا حرًا حتى الآن.

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وكان راموس قريبًا من الانتقال إلى الأهلي، ولكن طلباته المالية تسببت في تعطل الصفقة في بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليظل حاليًا بدون عقد.

وأشار موقع "diariogol" إلى أنه على الرغم من تلقي راموس عروضًا من الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، إلا أن خياره المفضل هو اللعب في الدوري الإسباني مع إشبيلية.

راموس مستعد للعودة بالفعل إلى إشبيلية، حيث أصبح على استعداد لتخفيض راتبه من أجل العودة، حيث ينتظر مكالمة من إدارة ناديه.

ويبقى العرض السعودي لراموس هو الأفضل ماليًا، حيث سيحصل على راتب أعلى مما يحصل عليه في باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى اللعب في دوري جلب العديد من نجوم العالم.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 27153كريم بنزيما
  • 3270خاليدو كوليبالي
  • 4396روبرتو فيرمينو
  • 2650نجولو كانتي
  • 5285مارسيلو بروزوفيتش
  • 6919صفقة أخرى
49673 الأصوات