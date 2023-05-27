هل تعرض النصر لـ"ظلم تحكيمي" جديد؟

أثار الإعلامي الرياضي وليد الزهراني، الجدل بـ"لقطة تحكيمية مثيرة"، من مباراة نادي النصر والاتفاق، في الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

ويحتاج النصر، للفوز على الاتفاق، مع تعثر الاتحاد أمام الفيحاء بـ"التعادل أو الخسارة"؛ للحفاظ على حظوظه بالتتويج بلقب دوري روشن السعودي، حتى الجولة الأخيرة.

ونشر الزهراني عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو زعم فيه أنه تعمد من الحكم، بعدم احتساب ركلة جزاء للنصر، بعد ملامسة الكرة يد مدافع الاتفاق.

وعلق الإعلامي الرياضي على المقطع؛ قائلًا: "والله كارثة!.. على عينك يا تاجر، شوف وتفرج"؛ في إشارة إلى الظلم التحكيمي ضد النصر.

ومن ناحيته.. نفى الخبير التحكيمي فهد المرداسي، أحقية نادي النصر، بالحصول على ركلة جزاء في هذه اللعبة، والتي جاءت في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول.

وكشف المرداسي في تصريحات لفضائية "SSC الرياضية"، عن أن يد مدافع الاتفاق، كانت في وضع طبيعي؛ ولم يقم بتحريكها، وبالتالي فإن اللمس كان بشكل غير مقصود، مؤكدًا على أن قرار الحكم صحيح.

جدير بالذكر أن الإعلام النصراوي، يزعم طوال الموسم الرياضي الحالي؛ بوجود محاولات لإهداء نادي الاتحاد، لقب دوري روشن السعودي، على حساب العالمي.